Stand: 09.06.2023 19:30 Uhr Tarifkonflikt: Erneuter Warnstreik im Hamburger Einzelhandel

Am erneuten Warnstreik im Hamburger Einzel- und Versandhandel haben sich am Freitag Hunderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligt. Rund 600 Beschäftigte versammelten sich am Gänsemarkt zu einer Kundgebung. Bestreikt wurden unter anderen Filialen von H&M, Zara, Rewe und Penny. Die nächste Verhandlungsrunde im laufenden Tarifkonflikt ist für Anfang Juli geplant.

