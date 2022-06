Stand: 21.06.2022 19:15 Uhr Tankrabatt verpufft: Hamburg bei Spritpreisen vorn dabei

Bei den aktuell hohen Spritpreisen landet Hamburg im Vergleich der Bundesländer auf Platz drei. 1,922 Euro zahlten Autofahrerinnen und -fahrer am Dienstag durchschnittlich für einen Liter Super E10. Teurer ist der Sprit damit nur in Schleswig-Holstein mit 1,94 Euro und in Bremen. Die Zahlen veröffentlichte der ADAC heute. Bei Diesel schneidet Hamburg etwas besser ab: Mit 2,051 Euro liegt die Hansestadt auf Platz 5 unter den Bundesländern. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 21.06.2022 19:30

