Tanken: Auch Strompreis für Elektro-Autos wird teuer Stand: 15.03.2022 16:52 Uhr Nicht nur Benzin und Diesel kosten momentan so viel wie nie. Auch das Stromtanken für Elektro-Autos wird deutlich teurer. Hamburg Energie erhöht bald seinen Preis an den Ladesäulen. Das machen auch andere Anbieter.

An den gut 1.000 öffentlichen Strom-Zapfsäulen in der Stadt verteuert Hamburg Energie zu Anfang Mai seine Preise um 69 Prozent. Dann soll eine Kilowattstunde Ladestrom 49,9 Cent kosten - bislang sind es noch 29,9 Cent. Dieses kräftige Plus begründet Hamburg Energie mit einer Preis-Lawine an den Strombörsen. Und darüber hinaus mit einer Gebühr, die Hamburg seit Januar verlangt: 12 Cent pro Kilowattstunde schlägt die Stadt auf.

E-Autos noch immer günstiger im Verbrauch

Hamburg Energie zählt insgesamt 8.000 Elektroauto-Kunden und -Kundinnen, das ist jeder oder jede Dritte. Geschäftsführer Michael Prinz erklärt, erstmals seit zwei Jahren müsse man den Preis erhöhen. Das sei bei den heutigen Spritkosten immer noch günstig. 100 Kilometer mit einem Elektro-Golf kosten ab Mai 8,60 Euro. Beim Benzin-Golf sind es zur Zeit laut ADAC rund 13,41 Euro. Wer nun ein Elektroauto anschaffen will, muss aber etwas Zeit einplanen: Laut dem Portal Carwow wartet man auf einen Tesla 3 derzeit etwa sieben Monate und auf einen Elektro-VW gut zwölf Monate.

