Stand: 17.01.2024 07:04 Uhr Tamara Korpatsch scheidet bei Australian Open aus

Die Hamburger Tennisspielerin Tamara Korpatsch ist bei den Australian Open in der zweiten Runde ausgeschieden. Sie verpasste in Melbourne eine Überraschung gegen die elfte der Weltrangliste Barbora Krejcikova aus Tschechien klar. Korpatsch unterlag am Mittwoch mit 2:6, 2:6.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 17.01.2024 | 07:00 Uhr