Stand: 13.04.2023 13:15 Uhr Tagesmütter und Tagesväter bekommen mehr Geld

Tagesmütter und Tagesväter in Hamburg erhalten zum 1. Mai mehr Geld. Die Tagespflegegelder werden laut Beschluss des rot-grünen Senats deutlich angehoben, wie die Sozialbehörde am Donnerstag mitteilte. Gleichzeitig werden den Angaben zufolge die Anforderungen an die Qualifizierung erhöht und verbindlich an den bundesweit anerkannten Standard angepasst. Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD): "Dies soll die Kindertagespflege insgesamt attraktiver machen und damit die Fachkräfte in diesem Tätigkeitsfeld halten."

