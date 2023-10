Tag der offenen Tür in Hamburgs Elbphilharmonie Stand: 21.10.2023 20:22 Uhr Tausende Menschen haben am Sonnabend die Gelegenheit genutzt, einen Blick hinter die Kulissen der Elbphilharmonie zu werfen. Das Konzerthaus in der Hamburger Hafencity veranstaltet am Wochenende wieder einen Tag der offenen Tür.

Überall auf den Gängen, im Kleinen und im Großen Saal und auch hinter den Kulissen waren am Sonnabend schon Besucherinnen und Besucher unterwegs. Sie konnten sehen, wie eine Orgel von innen aussieht und in Erfahrung bringen, was bei einem Soundcheck eigentlich genau passiert. Musikerinnen und Musiker demonstrierten ihnen ihre Instrumente, ein Chor sang für die Besucherinnen und Besucher auf den Fluren der Elbphilharmonie.

Führungen und auch Instrumenten-Workshops

Wer Glück hatte und eine Catwalk-Führung gewonnen hatte, konnte an einem Rundgang unter dem Dach des Großen Saals teilnehmen - vorbei an über 250 Scheinwerfern. Außerdem gab es Technik- und Lichtshows und auch Instrumenten-Workshops. Insgesamt werden an diesem Wochenende etwa 15.000 Besucherinnen und Besucher in der Elbphilharmonie erwartet. Der Sonntag, der zweite Tag offenen Tür, ist bereits komplett ausverkauft.

