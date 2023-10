Stand: 03.10.2023 09:04 Uhr Tag der offenen Moschee: Auch Hamburger Gemeinden beteiligt

Muslime in ganz Deutschland laden am Dienstag zum Tag der offenen Moschee ein. Rund 1.300 Moscheen machen mit. In Hamburg gibt es unter anderem Touren, bei denen Interessierte die unterschiedlichen Gemeinden kennenlernen können. Am Mittag findet gegenüber der Blauen Moschee an der Alster eine Kundgebung statt. Den Tag der offenen Moschee gibt es seit 1997.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 03.10.2023 | 08:00 Uhr