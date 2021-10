Tag der Offenen Moschee: Mehrere Häuser in Hamburg geöffnet Stand: 03.10.2021 09:51 Uhr Heute ist nicht nur Tag der Deutschen Einheit, es ist auch der Tag der Offenen Moschee. In diesem Jahr findet er unter dem Motto "25 Jahre TOM - Moscheen gestern und heute" statt.

Ob die Islamische Gemeinde in Veddel, in Wilhelmsburg oder in Harburg: In mehreren Hamburger Stadtteilen können Interessierte mit Islamischen Gemeinden ins Gespräch kommen. Mehrere Standorte in der Hansestadt sind daran beteiligt. Im vergangenen Jahr lautete das Motto "Glaube in außergewöhnlichen Zeiten".

Austausch zwischen Religionen

Muslime zeigen Besucherinnen und Besuchern die Moscheen und religiösen Zentren und informieren dabei über ihre Relilgion. Ziel ist, die Begegnung von Menschen unterschiedlicher Glaubsensrichtungen zu fördern. In diesem Jahr müssen wegen der Corona-Pandemie allerdings wieder Hygieneauflagen eingehalten werden.

Bundesweit haben mehr als 1.000 muslimische Gotteshäuser geöffnet. Anlässlich des Jubiläums steht der Tag unter dem Motto „25 Jahre TOM - Moscheen gestern und heute“, wie der Koordinationsrat der Muslime in Köln mitteilte. Die zentrale Auftaktveranstaltung fand in der Ditib-Zentralmoschee in Köln-Ehrenfeld statt. Der „Tag der offenen Moschee“ wird seit 1997 jährlich am Tag der Deutschen Einheit begangen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.10.2021 | 11:00 Uhr