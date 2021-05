Tag der Arbeit mit Hauptkundgebung des DGB in Hamburg Stand: 01.05.2021 09:15 Uhr Der Tag der Arbeit steht erneut im Zeichen der Corona-Pandemie. Großveranstaltungen gibt es nicht, aber eine Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Hamburg.

Der DGB hat den 1. Mai in diesem Jahr unter das Motto "Solidarität ist Zukunft" gestellt. Zur Hauptkundgebung in Hamburg werden ab 10.30 Uhr der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann und die Hamburger Landesvorsitzende Katja Karger erwartet. Sie sind die Hauptredner bei einer Veranstaltung auf dem Fischmarkt. Außerdem kommen Betriebs- und Personalräte zu Wort. Wegen der Corona-Pandemie sind nur 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zugelassen. Nach dem Ende der Kundgebung gibt es eine Fahrraddemonstration mit bis zu 100 Teilnehmenden durch die Innenstadt. Auch in Bergedof und Harburg sind laut DGB Kundgebungen geplant.

Karger: Solidarität wichtiger denn je

Karger sagte NDR 90,3, Solidarität sei jetzt wichtiger denn je. "Wir brauchen Solidarität in der sozialen Absicherung, wir brauchen Solidarität im Wirtschaftsbereich, wir brauchen Solidarität untereinander, um diese Situation, die wir jetzt haben, zu überstehen."

Livestream im Internet

Neben Aktionen vor Ort will der DGB wie im vergangenen Jahr einen Livestream senden. Er ist ab 14 Uhr auf der Internetseite des DGB zu sehen. "Denn eines ist in diesen Zeiten wichtiger denn je: Zeigen, dass die Gewerkschaften für die Menschen in diesem Land aktiv sind", heißt es im Aufruf des Gewerkschaftsbundes.

Appell: Kosten der Pandemie gerecht verteilen

IG-Metall-Chef Jörg Hofmann forderte im Vorfeld der Veranstaltungen von der Politik eine faire Lastverteilung bei den Kosten der Corona-Pandemie. "Die Risiken der Pandemie und der Transformation können nicht von den Beschäftigten allein geschultert werden, während andere ihre Chancen nutzen", sagte Hofmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Pandemie hinterlasse nicht nur Opfer und Verlierer, es gebe auch Profiteure. "Deshalb brauchen wir entschlossenes politisches Handeln in der Frage der Lastenverteilung", meinte Hofmann.

