Tag der Arbeit: DGB-Chef ruft in Hamburg zu Solidarität auf Sendedatum: 01.05.2020 11:00 Uhr Der Tag der Arbeit steht erneut im Zeichen der Corona-Pandemie. Großveranstaltungen gibt es nicht, aber eine Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Hamburg.

Der DGB hat den 1. Mai in diesem Jahr unter das Motto "Solidarität ist Zukunft" gestellt. Zur Hauptkundgebung in Hamburg ist am Sonnabend der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann als Hauptredner gekommen. Wegen der Corona-Pandemie waren bei der Kundgebung auf dem Fischmarkt nur 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zugelassen.

Hoffmann: Enorme Folgen der Corona-Krise

Nach Überzeugung Hoffmanns habe sich gerade in der Corona-Pandemie gezeigt, wie wichtig es ist, solidarisch zusammenzustehen. Allerdings seien die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Krise enorm. Die Gewerkschaften hätten sich erfolgreich für mehr Arbeits- und Gesundheitsschutz eingesetzt und dafür gesorgt, dass verbindliche Regeln fürs Homeoffice gelten. Auch die Unterstützung für Familien sei verbessert und das Kurzarbeitergeld auf Druck der Gewerkschaften verlängert und erhöht worden. "In den vergangenen Monaten haben Gewerkschaften, Betriebs- und Personalräte dafür gekämpft, dass soziale Härten abgefedert und viele Jobs gesichert wurden."

Investitionen im Bereich Bildung gefordert

Hoffmann forderte aber auch Investitionen für die Zeit nach der Pandemie, gerade im Bereich Bildung. Dort dürfe die soziale Ungleichheit nicht noch größer werden. "Schulen und Hochschulen müssen die Leuchttürme unserer Gesellschaft sein, nicht Banken und Versicherungen", sagte Hoffmann. Solidarität bedeute für die Gewerkschaften auch mehr Steuergerechtigkeit. "Die, die gute Gewinne machen, müssen stärker an der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligt werden", forderte der DGB-Chef.

Karger ruft zu Solidarität auf

Hamburgs DGB-Chefin Katja Karger sagte NDR 90,3, Solidarität sei jetzt wichtiger denn je. "Wir brauchen Solidarität in der sozialen Absicherung, wir brauchen Solidarität im Wirtschaftsbereich, wir brauchen Solidarität untereinander, um diese Situation, die wir jetzt haben, zu überstehen."

Nach dem Ende der Kundgebung gibt es eine Fahrraddemonstration mit bis zu 100 Teilnehmenden durch die Innenstadt. Auch in Bergedof und Harburg sind laut DGB Kundgebungen geplant.

Livestream im Internet

Neben Aktionen vor Ort will der DGB wie im vergangenen Jahr einen Livestream senden. Er ist ab 14 Uhr auf der Internetseite des DGB zu sehen. "Denn eines ist in diesen Zeiten wichtiger denn je: Zeigen, dass die Gewerkschaften für die Menschen in diesem Land aktiv sind", heißt es im Aufruf des Gewerkschaftsbundes.

