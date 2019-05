Stand: 09.05.2019 15:57 Uhr

Tafel am Michel erinnert an Helmut Schmidt

Die Zigarette zwischen Zeige- und Mittelfinger - so kannte man Helmut Schmidt. In dieser Pose ziert der Altbundeskanzler nun eine neue Michel-Tafel. Die Ehrentafel aus Messing ist Donnerstag auf dem Vorplatz der Hauptkirche St. Michaelis verlegt worden. Die Tafel ehrt den Hamburger Ehrenbürger anlässlich seines 100. Geburtstags. Insgesamt wurden am Donnerstag vier Michel-Tafeln mit 186 persönlichen Gravuren verlegt.

Schmidt-Zitat in Messing

Neben dem Konterfei Schmidts steht auf der Gedenktafel ein Zitat des Altbundeskanzlers: "Ich mache weiter, bis der liebe Gott sagt: Jetzt ist Schluss!" Am 23. Dezember 1918 in Hamburg-Barmbek geboren, war Schmidt im November 2015 in seinem Haus in Langenhorn gestorben.

Michel-Tafeln seit 1994

Die Michel-Tafeln schmücken seit 1994 den Platz vor dem Michel. Auf den Namen der Tafeln graviert die Stiftung St. Michaelis die Namen der Menschen ein, die zum Erhalt der Kirche Geld gespendet haben. Auch auf der neuen Tafel zu Ehren Helmut Schmidts stehen 69 Namen von Spendern. Sie gaben mindestens 300 Euro zum Erhalt des Michels. Insgesamt wurden durch die Tafelaktion bisher mehr als 1,5 Millionen Euro Spenden für den Erhalt des Michels gesammelt.

