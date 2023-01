Stand: 03.01.2023 06:00 Uhr Täter flüchtet nach Überfall auf eine Tankstelle

Ein Unbekannter hat am Montagabend in Meiendorf eine Tankstelle überfallen. Laut Polizei stürmte er mit einer Pistole bewaffnet in den Laden an der Meiendorfer Straße. Offenbar machte der Räuber aber keine Beute, er flüchtete bevor die Polizei eintraf. Die suchte mit mehreren Streifenwagen und dem Polizeihubschrauber nach dem Täter, konnte ihn aber nicht finden.

