Stand: 27.08.2020 07:46 Uhr - NDR 90,3

Tablets für Lehrer: CDU macht Druck

500 Millionen Euro soll es für die Beschaffung von Laptops für Lehrkräften geben: Das haben SPD und Union in Berlin im Koalitionsausschuss beschlossen. Die Hamburger CDU fordert jetzt schneller Leihgeräte für Lehrerinnen und Lehrer - vor allem für den Fall einer zweiten Corona-Welle.

Bürgerschaft stimmt ab

Allen Lehrkräften soll bei Bedarf ein Gerät für den digitalen Unterricht zur Verfügung stehen - und zwar auf Leihbasis, heißt es in dem CDU-Antrag, der NDR 90,3 vorliegt. In der kommenden Woche soll die Bürgerschaft darüber abstimmen.

Es müsse jetzt sichergestellt werden, dass die Lehrer digital arbeiten können - also auch von zu Hause Mails verschicken oder Fernunterricht erteilen könnten, sagte die CDU-Schulexpertin Birgit Stöver. Sie fordert auch mehr Fortbildungen.

CDU macht Druck bei Lehrer-Laptops NDR 90,3 - 27.08.2020 07:00 Uhr Aus Berlin soll es jetzt auch Geld für die Beschaffung von Laptops für Lehrkräfte geben. Die Hamburger CDU fordert jetzt schneller Leihgeräte für Lehrerinnen und Lehrer. Andreas Gaertner berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Geht Hamburg in Vorkasse?

Die Schulbehörde dämpft die Erwartungen: Mit den Leihgeräten für alle Lehrkräften gehe es jetzt nicht so schnell. Aus dem Koalitionsbeschluss in Berlin müsse erst eine unterschriftsreife Vereinbarung zwischen den Ländern werden. Geld jetzt vorzustrecken könne sich Hamburg nicht leisten. Bei der Umsetzung des Digitalpakts 3 war man noch für die Beschaffung von fast 40.000 Schüler-Tablets und Laptops in Vorkasse gegangen.

Die Schulbehörde hat in diesem Zusammenhang jetzt klargestellt, dass Eltern nicht zum Kauf von Tablets oder Laptops gedrängt werden können. Wenn Schulen das verlangen, sei das rechtlich gar nicht zulässig. Einer Hamburger Schule sei die Aufforderung dazu sogar verboten worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.08.2020 | 07:00 Uhr