Stand: 26.05.2022 11:07 Uhr TU Hamburg erforscht Nutzung des Neun-Euro-Tickets

Ab dem kommenden Mittwoch gilt das Neun-Euro-Ticket für Bus und Bahn. Ob Menschen wegen dieses Angebots tatsächlich das Auto stehen lassen, das ist eine Frage, die die Wissenschaft klären will. An mehreren Universitäten laufen Projekte dazu. Die TU Hamburg in Harburg will beispielsweise arme Menschen dazu befragen, wie sich das Ticket auf ihr Nutzungsverhalten auswirkt und welche Erfahrungen sich im Alltag ergeben. | Sendedatum NDR 90,3: 26.05.2022 11:00

