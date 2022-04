TU Hamburg: Schrecken Harburger S-Bahnhöfe Bewerber ab? Stand: 23.04.2022 17:08 Uhr Die Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH) hat Großes vor: Ein weitreichender Ausbau, mehr internationale Professuren, mehr Exzellenz. Doch es besteht die Sorge, dass schon die Anreise in Harburg für Interessierte abstoßend sein könnte.

Wie gern würde TU-Präsidialbereichsleiter Ralf Grote in eine sonnige Zukunft blicken: Ein schicker Campus, bevölkert von internationalen Spitzen-Studierenden und Top-Lehrkräften. Mit einem weltweiten Programm will die Uni derzeit Professorinnen und Professoren die Berufung nach Harburg schmackhaft machen.

"Eine nicht-funktionale S-Bahn-Station in ganz schrecklich"

Doch die würden laut TU bereits von der Anreise abgeschreckt. "Stellen Sie sich eine nicht-funktionale S-Bahn-Station vor und das dann noch mal in ganz schrecklich", sagt Grote. "Dann haben Sie ungefähr eine Vorstellung davon, wie die Situation hier gerade ist."

Viele Dauer-Baustellen

Rein quantitativ kann sich die S-Bahn-Anbindung der TU sehen lassen: Mit den Stationen Heimfeld, Harburg Rathaus und Harburg gibt es hier gleich drei S-Bahn-Haltestellen. Qualitativ sieht es aber tatsächlich düster aus. Schönheiten sind die drei Stationen schon lange nicht mehr. Dazu kommen Dauer-Baustellen, die seit mehreren Jahren den Wohlfühlfaktor deutlich eintrüben. Und der Komfort? In der Station Heimfeld wurde jüngst sogar die Rolltreppe abmontiert.

Bahn verspricht Besserung

Auf Anfrage des Hamburg Journals bestätigt die Deutsche Bahn: Ihr sei bewusst, dass in den Harburger Tunnelstationen derzeit noch nicht alles rund laufe. Aber man wolle Abhilfe schaffen: "Die Sanierungen werden in der Bahnsteigebene sowohl in Harburg als auch in Harburg Rathaus 2022 abgeschlossen sein. Die optische Modernisierung der Zwischenebenen wird derzeit geplant und schließt sich daran an. In Heimfeld soll dies 2023 beendet sein."

CDU fordert Druck vom Bezirk

Derlei verspreche die Bahn schon seit Jahren, sagt Ralf-Dieter Fischer von der Harburger CDU. Passiert sei aber wenig. Die Bezirksverwaltung solle Druck machen, doch sie sei zurückhaltend. "Das liegt aber auch daran, dass sie wenig Durchsetzungskraft hat, weil man auf die Koalition nördlich der Elbe Rücksicht nehmen muss - und auf die Senatorin je nach Parteibuch", sagt Fischer. "Und dann hält man sich etwas zurück und wartet ab, was dabei rauskommt."

Auf Anfrage teilte das Bezirksamt Harburg mit, es sei nicht in der Position, hier tätig zu werden. Man habe aber einen runden Tisch eingerichtet und es gebe Begehungen vor Ort.

"Das muss viel schneller gehen"

"Das muss viel schneller gehen. Wir brauchen gute Standards", fordert TU-Präsidialbereichsleiter Grote. "Und da muss der Druck auch auf die Bahn erhöht werden. Denn so geht es nicht weiter."

Am Dienstag soll sich auf Antrag der CDU nun die Bezirksversammlung mit dem Thema beschäftigen.

Weitere Informationen Algen-Forschung an der Technischen Universität Hamburg In Harburg werden Algen gezüchtet, die zum Beispiel in der Nahrungsindustrie eine Rolle spielen könnten. mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 23.04.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hochschule