Synagoge: Bundesmittel für Wiederaufbau freigegeben Stand: 27.11.2020 07:57 Uhr Der Bundestag hat die Bundesmittel für den Wiederaufbau der Synagoge im Hamburger Grindelviertel freigegeben.

Für 2021 seien 150 Millionen für Mehrkosten für Maßnahmen zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus sowie zur Stärkung des interreligiösen Dialogs bereitgestellt worden, teilte der Hamburger Bundestagsabgeordneten Rüdiger Kruse (CDU) mit. Davon könne ausdrücklich auch der Bundesanteil am Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge finanziert werden. Dieser beträgt 65 Millionen Euro. Die gleiche Summe soll noch einmal aus dem Hamburger Haushalt kommen.

Tschentscher unterstützt Wiederaufbau

Seit gut einem Jahr wird in Hamburg über den Wiederaufbau des Gotteshauses diskutiert. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat erst kürzlich den Aufruf für den Wiederaufbau der Bornplatzsynagoge unterzeichnet. Die Initiatoren wollen bis zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar die Unterschriften von 100.000 Hamburgern für den Wiederaufbau der Bornplatzsynagoge im Grindelviertel gewinnen. Tschentscher betonte, jüdische Religion und Kultur müssten einen festen Platz in der vielfältigen Hamburger Stadtgesellschaft haben. "Mit einem Wiederaufbau der von den Nationalsozialisten zerstörten Synagoge am Bornplatz kann dort erneut ein zentraler Ort des jüdischen Lebens in Hamburg entstehen."

Von Nationalsozialisten zerstört

Das jüdische Gotteshaus wurde 1906 fertiggestellt und war die größte Synagoge Norddeutschlands mit Platz für mehr als 1.000 Besucher. Im Zuge der Pogrome des 9. November 1938 wurde die Synagoge von NS-Anhängern verwüstet und schwer beschädigt. 1939 ließ die Stadt sie abreißen. Heute erinnert nur der Grundriss des Gebäudes auf dem leeren Platz an die ehemalige Synagoge. Der einstige Bornplatz heißt heute Joseph-Carlebach-Platz nach dem Hamburger Rabbiner Joseph Carlebach (1883-1942).

Weitere Informationen Jüdische Gemeinde in Hamburg bekommt Tora-Krone wieder 82 Jahre nach der Reichspogromnacht hat die Jüdische Gemeinde die original Silberkrone ihrer Tora wiedererhalten. (09.11.2020) mehr Synagoge: Bürgerschaft einstimmig für Wiederaufbau Die Jüdische Gemeinde Hamburg soll an historischem Platz wieder eine Synagoge bekommen: Die Fraktionen in der Bürgerschaft votierte einstimmig für eine Machbarkeitsstudie. (13.02.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.11.2020 | 06:30 Uhr