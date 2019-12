Stand: 14.12.2019 06:59 Uhr

Symbolische Freigabe der S-Bahn-Station Elbbrücken

An der Hamburger S-Bahn-Station Elbbrücken halten mit einjähriger Verspätung heute erstmals Züge. Die Haltestelle für die Linien S3 und S31 soll am Mittag symbolisch freigegeben werden. Der Bahnhof liegt zwischen den Stationen Hammerbrook und Veddel direkt an der Elbe und bindet das neue Quartier Elbbrücken an den öffentlichen Nahverkehr an. Die S3 verkehrt via Hamburg zwischen Stade (Niedersachsen) und Pinneberg (Schleswig-Holstein). Die S31 führt von Altona nach Neugraben.

Regulärer Halt ab Sonntag

An einer Sonderfahrt zur neuen Station Elbbrücken nimmt heute Deutsche Bahn-Konzernvorstand Ronald Pofalla teil. Auch Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und der parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann, sind mit an Bord. Zum Fahrplanwechsel am Sonntag werden die S-Bahnen dann regelmäßig an den Elbbrücken halten.

Konstruktion aus Stahl und Glas

Parallel zur bereits fertiggstellten neuen U-Bahn-Station sind zwei jeweils 210 Meter lange Bahnsteige für die S-Bahn entstanden. Die lichtdurchflutete Station besteht aus Fertigteil-Bahnsteigen und einem aus Stahl und Glas konstruierten Dach. Der gesamte Neubau war von dem renommierten Hamburger Architektenbüro Gerkan, Marg und Partner entworfen worden.

Entlastung für den Hamburger Hauptbahnhof

Eine Fußgängerbrücke, ein sogenannter Skywalk, verbindet den S- mit dem U-Bahnhof, der ebenfalls über eine markant geschwungene Dachkonstruktion verfügt. Pendler aus dem Süden mit dem Ziel Hafencity oder Jungfernstieg können nun bereits an den Elbbrücken umsteigen, was den Hamburger Hauptbahnhof entlasten soll. Die Hamburger Hochbahn als Betreiber der U-Bahn erwartete nach früheren Angaben, dass bis zu 18.000 Fahrgäste täglich den Umsteigeknoten am östlichen Rand der Hafencity nutzen werden.

Baugrund sorgte für Verzögerungen

Ursprünglich sollte die S-Bahn-Station bereits vor einem Jahr zusammen mit der gleichnamigen U-Bahn-Haltestelle der Linie U4 in Betrieb gehen. Bedingt durch alte Spundwände und Hafenkaimauern im Untergrund kam es jedoch zu Verzögerungen. Zur Lösungsfindung mussten aufwändige Versuchseinrichtungen und statische Berechnungen durchgeführt werden. Die Kosten für den Bau stiegen von ursprünglich geplanten 43 Millionen Euro auf 70 Millionen Euro.

