Supermond über Hamburg zu sehen - wenn das Wetter mitmacht Stand: 14.06.2022 09:54 Uhr Heute wird der erste Supermond dieses Jahr zu sehen sein. Der Vollmond ist dann sehr nah an der Erde und leuchtet besonders hell. Außerdem erscheint er außergewöhnlich groß.

Ein Supermond ist ein Vollmond oder Neumond, der höchstens 360.000 Kilometer vom Erdmittelpunkt entfernt ist. Aufgrund der relativ geringen Entfernung erscheint ein Super-Vollmond am Nachthimmel knapp sieben Prozent größer als ein durchschnittlicher Mond und erreicht ungefähr 30 Prozent mehr Mondlicht.

Abends ist der Supermond am besten sichtbar

Um kurz vor 14 Uhr beginnt die Vollmondphase am Dienstag, doch erst abends kann man den Supermond in seiner vollen Pracht bestaunen - wenn das Wetter mitmacht. Für Dienstagabend ist in Hamburg dichte Bewölkung angesagt.

Nächster Supermond im Juli

Sollte der Supermond wegen des Wetters nicht zu sehen sein, gibt es am 13. Juli die nächste Gelegenheit, einen Supermond zu sehen. Der könnte sogar noch größer wirken.

