Sucht: Alkohol bleibt das größte Problem Stand: 04.10.2021 12:41 Uhr Im Jahr 2020 haben über 15.000 Menschen in Hamburg Hilfe wegen einer Suchtproblematik gesucht. Im Vorjahr waren es rund 400 Hilfesuchende mehr. Alkohol ist der häufigste Grund, sich Hilfe zu suchen.

Probleme mit Alkohol sind in der Mehrheit der Fälle das Motiv sich in Hamburg an eine Sucht-Beratungsstelle zu wenden: In 30 Prozent der Fälle war das der Hauptgrund, sich Hilfe zu suchen. An zweiter Stelle stehen Opioide mit 24 Prozent, an dritter Stelle Cannabis (19 Prozent). Unter den Frauen beträgt der Anteil mit Alkoholproblemen 39 Prozent, unter den Männern 27 Prozent.

In den Monaten des Corona-bedingten Lockdowns gingen im vergangenen Jahr die Zahlen der Hilfesuchenden kurzfristig um bis zu 27,3 Prozent (April 2020) zurück. Doch die Hamburger Drogenberatungsstellen setzten auf virtuelle Angebote und persönliche Gespräche. Sie konnten in 2020 Jahresmittel fast soviele Menschen erreichen wie 2019: 15.016 Personen suchten Hilfe, rund 400 weniger als im Jahr davor.

Soziale Probleme neben der Sucht

Eine steigende Zahl der Menschen mit Suchtproblemen hat zusätzlich Schwierigkeiten in anderen sozialen Bereichen. 25 Prozent gaben an, in prekären Wohnverhältnissen zu leben; 2019 waren es noch 22 Prozent. Der steigende Anteil stelle die Suchthilfe in Hamburg vor gewaltige Probleme, so das Fazit der Hilfseinrichtungen. 57 von ihnen haben sich daran beteiligt. Es ist der 24. Bericht dieser Art, der in Hamburg veröffentlicht wurde.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 04.10.2020 | 19:30 Uhr