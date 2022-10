Stand: 16.10.2022 21:21 Uhr Suche nach vermisster Person in der Elbe

Feuerwehr und Polizei haben am Sonntagnachmittag die Elbe abgesucht. In der Nähe des Anlegers Altona war ein Mensch im Wasser gesehen worden. Noch ist unklar, ob die unbekannte Person das Ufer erreicht hat. Sie wurde mit blauer Jacke oder Schwimmanzug beschrieben. Die Suche dauerte etwa 45 Minuten. Mehr als 30 Einsatzkräfte waren vor Ort. Am späten Nachmittag stellte die Feuerwehr die Suche ein.

