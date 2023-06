Stand: 05.06.2023 21:00 Uhr Suche nach Person mit Tauchern und Hubschraubern

In Övelgönne haben Polizei und Feuerwehr bis zum späten Montagabend nach einem Menschen in der Elbe gesucht. Augenzeugen hatten laut Polizei beobachtet, wie ein Mann am Abend vom Elbstrand aus ins Wasser gegangen und plötzlich untergegangen sei. Eine Person versuchte demnach vergeblich, den Vermissten zu retten. Neben vielen Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und DLRG waren Taucher und zwei Hubschrauber mit Wärmebildkameras im Einsatz. Bis zum späten Abend blieb die Suche erfolglos.

