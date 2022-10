Suche nach Hilal im Hamburger Volkspark fortgesetzt Stand: 28.10.2022 10:43 Uhr Mehr als 23 Jahre nach dem Verschwinden des Hamburger Mädchens Hilal suchen Ermittlerinnen und Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft nach Spuren im Altonaer Volkspark.

Gegraben wird in genau dem Kleingarten im Volkspark, in dem auf der Suche nach Hilal vor Monaten ein spezieller Hund angeschlagen hatte. Er ist darauf trainiert, menschliche Knochen unter der Erde aufzuspüren. Mit einem Kleinbagger wird jetzt an den fünf Stellen gegraben, an denen der Hund Witterung aufgenommen hatte.

Untersuchungen mit Bodenradar

Außerdem will die Polizei an vier weiteren Orten genauer suchen. Dort hatte ein Bodenradar Veränderungen in der Bodenstruktur festgestellt. Ob dort tatsächlich mal etwas oder jemand vergraben wurde, ist völlig unklar. Es könnte auch sein, dass dort einmal ein Baum entwurzelt wurde, was in einem Kleingarten nicht unüblich ist. Außerdem wird ein schmaler Streifen am Rande des Kleingartens umgegraben - dort hatte das Bodenradar nicht richtig arbeiten können.

Was passiert, wenn Knochen gefunden werden?

Falls die Beamten bei ihrer Suche Knochen finden sollten, soll eine Anthropologin sofort feststellen können, ob es sich um tierische oder menschliche Knochen handelt. Sollten es tatsächlich menschliche Überreste sein, werden sie ins Labor gebracht und dort untersucht. Die Baggerarbeiten hier sollen noch bis zum Ende des Tages dauern.

Der NDR hatte vor Kurzem die Dokuserie "Wo ist Hilal?" veröffentlicht, die Hilals Familie bei der Suche nach Beweisen und neuen Spuren begleitet. Dabei war auch von dem im September gerodeten Grundstück die Rede.

Seit dem 27. Januar 1999 wird das damals zehnjährige türkische Mädchen vermisst. Hilal hatte an jenem Tag ein gutes Halbjahreszeugnis nach Hause gebracht. Der Vater erlaubte der Tochter, sich Süßigkeiten im benachbarten Einkaufszentrum "Elbgaupassage" zu kaufen. Seitdem ist Hilal verschwunden.

