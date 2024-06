Stand: 01.06.2024 06:27 Uhr Suchaktion am Fischmarkt abgebrochen

Am Freitag hat es am Fischmarkt eine große Suchaktion gegeben. Ein Zeuge hatte angeblich einen leblosen Menschen in der Elbe gesehen und die Einsatzkräfte alamiert. Mit Tauchern und einem Hubschrauber wurde der Bereich am Nachmittag abgesucht, gefunden wurde aber niemand. Nach einigen Stunden wurde die Suche abgebrochen.

