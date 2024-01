Such nach Kinderarzt für Hamburger Stadtteil Billstedt

Stand: 18.01.2024 11:32 Uhr

Großer Andrang am Donnerstag in der Elternschule Mümmelmannsberg: Das Bezirksamt Hamburg-Mitte will dabei helfen, dass sich in Billstedt ein neuer Kinderarzt oder eine neue Kinderärztin ansiedelt - denn die sind in diesem Stadtteil Mangelware.