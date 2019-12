Stand: 17.12.2019 18:31 Uhr

KZ-Wachmann: "Keinen Beitrag zum Holocaust geleistet"

Der in Hamburg vor Gericht stehende ehemalige KZ-Wachmann Bruno D. hat nach eigener Ansicht keinen Beitrag zum Holocaust geleistet. Auf eine Frage des Nebenklagevertreters Mehmet Daimagüler sagte der 93-Jährige am Dienstag: "Dass ich dazu beigetragen habe, das habe ich nie gedacht." Durch seinen Dienst auf dem Wachturm im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig sei er aber ganz objektiv Teil der Mordmaschinerie gewesen, belehrte ihn der Anwalt einer Stutthof-Überlebenden in den USA.

Er fragte den Angeklagten weiter, wer denn eigentlich zu den Massenmorden beigetragen habe. Der ehemalige Wachmann antwortete: "Leute, die beim Holocaust selbst dabei waren, die diese Taten begangen haben. Warum sollte ich damit was zu tun haben?" Er habe sich von allem ferngehalten.

"Ich hätte niemanden erschossen"

Die Vorsitzende Richterin Anne Meier-Göring wollte am Dienstag vom Angeklagten wissen, was er gemacht hätte, wenn sich ein Gefangener dem Zaun des KZs genähert hätte. "Ich hätte ihn gewarnt (...), vielleicht hätte ich einen Warnschuss abgegeben", sagte der 93-Jährige. Er betonte: "Ich hätte niemanden erschossen, niemals." Wäre es trotzdem zu einer Flucht gekommen, hätte er sich gegenüber seinen Vorgesetzten herausgeredet. Angst vor Konsequenzen hätte er in dem Fall nicht gehabt.

Anklage: Beihilfe zum Mord in 5.230 Fällen

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Beihilfe zum Mord in 5.230 Fällen vor. Als SS-Wachmann soll er zwischen dem 9. August 1944 und dem 26. April 1945 "die heimtückische und grausame Tötung insbesondere jüdischer Häftlinge unterstützt" haben. Zu seinen Aufgaben habe es gehört, die Flucht, Revolte und Befreiung von Häftlingen zu verhindern. Der Prozess findet vor einer Jugendkammer statt, weil der Beschuldigte zur Tatzeit erst 17 bis 18 Jahre alt war.

Prozess wird im Januar fortgesetzt

Am nächsten Verhandlungstag am 6. Januar soll ein Historiker gehört werden. Bis dahin sollen die Prozessbeteiligten Dutzende Zeugenaussagen lesen - insgesamt rund 1.500 Seiten. Dabei geht es um Vernehmungen und Prozesse, die von der bundesdeutschen Justiz vor allem in den 1950er und 1960er-Jahren im Zusammenhang mit den NS-Verbrechen in Stutthof geführt wurden.

