Sturz durch Schuldach: Junge Frau schwer verletzt

Eine junge Frau liegt nach einem Sturz durch das Dach einer Schule lebensgefährlich verletzt in einem Hamburger Krankenhaus. Die 19-Jährige war in der Nacht zum Sonnabend gegen 2.30 Uhr gemeinsam mit einem 23-Jährigen auf das Dach des Gymnasiums Dörpsweg in Eidelstedt gestiegen. Dort brachen beide durch ein Oberlicht und stürzten fünf Meter in die Tiefe. Die junge Frau blieb regungslos liegen, ihr Begleiter flüchtete.

Nach Angaben der Polizei hatte sich eine größere Gruppe junger Leute in der Nacht zum Sonnabend auf dem Schulgelände des Gymnasiums Dörpsweg getroffen. Die anderen Jugendlichen alarmierten nach dem Unfall die Feuerwehr. Anschließend kletterten sie in das Gebäude, um zu helfen. Dadurch konnten sie später den Rettungskräften von Innen die Tür öffnen, sodass die verletzte Frau von Notärzten versorgt werden konnte.

19-Jährige mit Schädel-Hirn-Trauma

Nach Angaben der Polizei zog sich die 19-Jährige ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zu. Ob der 23-Jährige den Sturz unverletzt überstand, ist noch unklar. Er konnte später zuhause bei seinen Eltern nicht angetroffen werden.

