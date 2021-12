Sturmtief zieht über Hamburg - rund 200 Feuerwehreinsätze Stand: 02.12.2021 06:22 Uhr Kräftige Sturmböen haben allein in Hamburg von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen für rund 200 Feuerwehreinsätze gesorgt. Besonders betroffen war der Zugverkehr, weil mehrfach Bäume auf die Gleise fielen.

Zwischen Kellinghusenstraße und Saarlandstraße musste auf der Linie U3 ein Ersatzverkehr eingerichtet werden. Später sorgten umgekippte Bäume auch bei der U1 und der S3 für Probleme. Wegen der Sturmwarnung fuhren die U-Bahnzüge am Abend auch deutlich langsamer. In Wandsbek wehte außerdem eine Plane auf die Gleise, so dass ein Zug der Deutschen Bahn liegen blieb.

Dom früher beendet

Aufgrund des starken Windes wurden außerdem Besucherinnen und Besucher auf dem Dom früher nach Hause geschickt. Außerdem war der Fischmarkt überflutet. Die meisten Einsätze gab es am späten Abend: In der Notrufzentrale der Feuerwehr seien dann rund 180 Notrufe pro Stunde eingegangen, sagte Feuerwehrsprecher Martin Schneider. In den meisten Fällen fielen Äste auf Fußwege, außerdem waren vereinzelt Straßen überflutet. Gegen Mitternacht beruhigte sich die Lage wieder. Verletzt wurde niemand.

