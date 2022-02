Sturmtief "Ylenia": Fernverkehr im Norden eingestellt Stand: 17.02.2022 08:14 Uhr Der Orkan wirbelt auch die Fahrpläne bei der Bahn durcheinander. Auch Flüge am Hamburger Flughafen müssen gestrichen werden.

Wie die Deutsche Bahn gegen 7 Uhr mitgeteilt hat, ist der Fernverkehr in Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin und Nordrhein-Westfalen eingestellt. In Niedersachsen fahren zudem keine Regionalzüge. Laut einem Bahn-Sprecher sind vielerorts Oberleitungen beschädigt und Bäume auf Gleise gestützt. Die Betreiber von metronom, enno und erixx haben seit Mitternacht den Betrieb schrittweise eingestellt. Auch die Nordwestbahnen fahren aktuell nicht.

Kostenfreie Stornierungen bei der Bahn möglich

Die Bahn teilte mit, dass für den Zeitraum Donnerstag und Freitag Kulanzregelungen für die Gültigkeit bereits gekaufter Fernverkehrstickets gelten würden. Möglich seien eine flexiblere Nutzung über mehrere Tage oder kostenfreie Stornierungen. Bis voraussichtlich Sonnabend sei mit starken Einschränkungen, Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen, heißt es. Bereits in der vergangenen Nacht war zwischen Bremen und Hamburg ein Baum bei Buchholz in der Nordheide auf die Gleise gestürzt. Ein ICE musste deshalb umgeleitet werden, andere Züge mussten warten.

Oberirdische U-Bahnen sind langsamer unterwegs

Bahnen und Busse der Hochbahn sind trotz Orkan unterwegs. Allerdings kann es wetterbedingt zu Einschränkungen kommen. Aktuell ist auf der Linie U1 zwischen Schmalenbeck und Großhansdorf sowie zwischen Fuhlsbüttel Nord und Ohlsdorf ein Ersatzverkehr eingerichtet. Dort liegt ein Baum im Gleis. Nach Angaben der Hochbahn fahren alle Züge, die oberirdisch unterwegs sind, momentan mit reduzierter Geschwindigkeit. Deshalb sind Abweichungen vom Fahrplan möglich.

Aidaprima sitzt vor Helgoland fest

Wegen des Sturms sind im Moment auch die Fähren auf der Nord- und Ostsee gestoppt. Mitten im Orkan stecken außerdem die Passagiere auf der AIDAprima. Das Kreuzfahrtschiff sollte eigentlich schon gestern nach Hamburg kommen, darf aber nicht in den Hafen einlaufen. Die AIDAprima kreuzt deshalb bei meterhohen Wellen in der Helgoländer Bucht. Das Sturmtief hat auch den Betrieb am Hamburger Flughafen durcheinander gebracht. Bislang mussten neun Abflüge und acht Ankünfte gestrichen werden.

