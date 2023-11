Stand: 24.11.2023 06:00 Uhr Sturmflut lässt am Freitagmittag den Pegel der Elbe steigen

Am Freitagmittag könnte der Fischmarkt unter Wasser stehen. Die Polizei warnt vor einer Sturmflut, die auch die Pegel der Elbe ansteigen lässt. In Hamburg wird beim Hochwasser um 13.39 Uhr mit einem Höchststand von 4,37 Metern über Normalhöhennull gerechnet. Das entspricht 1,75 Meter bis 2,25 Meter über dem mittleren Hochwasser. Die Polizei rät, tiefer gelegene Gebiete - vor allem im Hafen und in der Hafencity - zu meiden und dort auch keine Fahrzeuge zu parken.

