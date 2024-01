Sturmflut in Hamburg: Überschwemmung am Fischmarkt erwartet

Stand: 23.01.2024 13:40 Uhr

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg warnt für Dienstagnachmittag erneut vor einer Sturmflut in St. Pauli. Dort stand der Fischmarkt bereits in der Nacht zum Dienstag teilweise unter Wasser.