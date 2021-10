Sturm "Ignatz" bringt kräftige Böen nach Hamburg Stand: 21.10.2021 10:39 Uhr Sturmtief "Ignatz" pfeift über den Norden und bringt auch tagsüber kräftige Böen mit nach Hamburg.

Die Feuerwehr musste am Morgen mehr als 20 Mal ausrücken. In Bramfeld, Meiendorf, Fuhlsbüttel und Wilstorf mussten Einsatzkräfte umgestürzte Bäume von den Straßen holen, Äste waren auch auf Autos gefallen. In der Beisserstraße in Ohlsdorf an der Grenze zu Steilshoop waren die Höhenretter im Einsatz, weil eine große Birke gegen ein vierstöckiges Wohnhaus gekippt war. Mithilfe eines Krans konnte der Baum entfernt werden. Eine weitere Birke hatte dort zwei Autos beschädigt.

Verspätungen im Zugverkehr

Ein auf eine Oberleitung gestürzter Baum sorgte am Morgen für Beeinträchtigungen im Zugverkehr zwischen Hamburg und Kiel sowie Flensburg. Es kam zu Verspätungen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für den Tag in Hamburg und Schleswig-Holstein mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde aus westlicher Richtung. Dazu gibt es immer wieder kräftige Schauer und stellenweise Gewitter.

Sturmflut erwartet

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnt für den frühen Abend vor einer Sturmflut. Der Wasserstand werde auf St. Pauli 1,25 Meter bis 1,75 Meter über dem Mittleren Hochwasser liegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.10.2021 | 08:00 Uhr