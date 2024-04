Stundenlanger Polizeieinsatz in Hamburger Bankfiliale Stand: 09.04.2024 16:57 Uhr Dieser Einsatz hat am Dienstag die Menschen im Hamburger Stadtteil Lurup stundenlang beschäftigt: Unbekannte hatten versucht, Geldautomaten bei der Postbank zu sprengen. Die Filiale war daraufhin lange gesperrt.

Betroffen war die Postbank-Filiale neben dem Lurup Center. In der Nacht von Montag auf Dienstag sollen nach bisherigen Erkenntnissen mindestens drei Unbekannte versucht haben, gleich mehrere Geldautomaten zu manipulieren. Es gab daraufhin auch mehrere kleine Detonationen, wie die Überwachungskameras zeigten. Dabei wurden die Automaten beschädigt, Bargeld konnten die Täter aber nicht erbeuten.

Ein Entschärfer der Polizei in einem dicken Schutzanzug war am Dienstag mehrfach in dem Gebäude. Über Stunden war unklar, ob sich noch eine Sprengladung in dem Gerät befindet. Zuletzt wurde der Mitarbeiter einer Spezialfirma gerufen, der den Geldautomaten aufschloss. Dann konnte Entwarnung gegeben werden.

Luruper Hauptstraße zeitweise gesperrt

Der Bereich um die Postbank-Filiale war weiträumig abgesperrt worden. Das betraf die Luruper Hauptstraße zwischen Lüttkamp und Flurstraße. Buslinien und Autos wurden umgeleitet. Auch mehrere umliegende Geschäfte waren geräumt worden. Am frühen Nachmittag konnte die Polizei alle Sperrungen wieder aufheben. Das Lurup Center war trotz des Einsatzes von Polizei und Feuerwehr die ganze Zeit geöffnet.

Polizei hofft auf Zeugen

In Bezug auf die unbekannten Täter hofft die Polizei nun auf Zeuginnen oder Zeugen, die an der Luruper Hauptstraße etwas beobachtet haben. Klar ist, dass gegen 4.15 Uhr drei dunkel gekleidete Personen in der Postbank-Filiale waren. Möglich wäre auch, dass sich weitere Komplizen in der Nähe aufgehalten haben, beispielsweise in einem Fluchtfahrzeug. Zeuginnen und Zeugen können sich bei jeder Polizeidienststelle oder unter 040/4286-56789 melden.

Automatensprengung auch schon im September

Erst im September vergangenen Jahres hatten Unbekannte in der Filiale einen Geldautomaten gesprengt. Anwohnerinnen und Anwohner wurden damals mitten in der Nacht von einem gewaltigen Knall aus dem Schlaf gerissen.

