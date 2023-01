Stand: 31.01.2023 18:38 Uhr Stützwand am Bahnhof Diebsteich abgesackt: Sperrungen bei der S-Bahn

Am Mittwoch trifft ein Warnstreik U-Bahn- und Bus-Nutzerinnen und -Nutzer. Schon am Dienstag gab es große Probleme beim S-Bahn-Verkehr im Hamburger Westen. Am Bahnhof Diebsteich hatte der Regen eine Stützmauer absacken lassen. Die Linien S3 und S21 zwischen Altona, beziehungsweise Holstenstraße und Eidelstedt waren deshalb unterbrochen. Die S-Bahn hofft, dass der Schaden bis Mittwochfrüh behoben ist.

