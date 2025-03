Stand: 12.03.2025 19:30 Uhr Studie: Viele Jugendliche nutzen zu viel digitale Medien

Gut ein Viertel der 10- bis 17-Jährigen in Deutschland nutzt digitale Medien in problematischem Ausmaß. Das zeigt eine Studie, die die Krankenkasse DAK und das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) am Mittwoch vorgestellt haben. Eines von 20 Kindern und Jugendlichen gilt demnach als süchtig. Im Schnitt nutzen 10- bis 17-Jährige Social Media unter der Woche 157 Minuten pro Tag, an den Wochenenden noch länger.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 12.03.2025 | 19:30 Uhr