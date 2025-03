Studie: Fast jeder vierte Hamburger Polizist politisch rechts bis rechts außen Stand: 27.03.2025 08:50 Uhr Wie steht es um die demokratischen Werte innerhalb der Polizei Hamburg? Genau das hat ein Forschungsteam in der Studie "Demokratiebezogene Einstellungen und Werthaltungen innerhalb der Polizei Hamburg" (DeWePol) untersucht. Es ist die erste systematische Analyse dieser Art in Hamburg.

Fast jeder vierte der rund 2.000 befragten Beschäftigten der Polizei Hamburg verortet sich politisch rechts oder rechtsaußen - das zeigt die Studie der Akademie der Polizei Hamburg.

Abwertung und Ressentiments festgestellt

45 Prozent zeigten eine Abwertung gegenüber Asylbewerbern und -bewerberinnen, ein geringerer Anteil auch Ressentiments gegenüber Sinti und Roma sowie Langzeitarbeitslosen. 33,7 Prozent sind der Studie zufolge anfällig für populistische Ideen, 6,8 Prozent zeigten einen mehr oder minder stark ausgeprägten Verschwörungsglauben. Gleichzeitig berichten viele über eine hohe Belastung, fehlende Mitbestimmung und mangelnde Anerkennung.

Jungfer: "Wenig repräsentativ"

Thomas Jungfer, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft Hamburg, sieht die Studie kritisch und sagt: "Die Ergebnisse mit einer Beteiligung von nur knapp 13 Prozent sind wenig repräsentativ."

Forschende empfehlen Reform

Die Forschenden stellen fest: Wer sich im Job abgehängt fühlt, ist anfälliger für demokratiekritische Haltungen. Es gehe aber nicht darum, die Polizei pauschal zu kritisieren, sondern darum, strukturelle Risiken ernst zu nehmen. Sie empfehlen mehr politische Bildung, bessere Führung und gezielte Reformen in Ausbildung und Arbeitsalltag. Entscheidend sei auch das, was die Polizistinnen und Polizisten untereinander prägt - also der Umgangston, die Teamstrukturen sowie das Selbstbild im Dienst. Wenn Kollegialität und Besonnenheit im Vordergrund stehen, könne das demokratische Werte stärken.

