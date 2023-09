Stand: 16.09.2023 09:25 Uhr Studenten-Oscars: Erfolg für Hamburg Media School

Großer Erfolg für die Hamburg Media School: Der Abschlussfilm des Jahrgangs 2022 bekommt einen von drei Studenten-Oscars in diesem Jahr. Ausgezeichnet wird der Film "Istina (Wahrheit)": Er handelt von einer jungen Journalistin in Serbien und ihrem Kampf für die Pressefreiheit. Das Team der Nachwuchsregisseurin Tamara Denić hat sich gegen 2.400 Konkurrenten durchgesetzt. Verliehen wird der Studenten-Oscar Ende Oktober in Los Angeles.

