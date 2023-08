Stand: 29.08.2023 12:32 Uhr Stromnetz Hamburg modernisiert Leitungen in Tonndorf

Am Dienstag haben in Tonndorf Bauarbeiten begonnen, bei denen das Stromnetz großflächig modernisiert werden soll. Das Leitungsnetz soll in einem zehn Quadratkilometer großen Quartier in den kommenden fünf Jahren für die gestiegenen Anforderungen, wie immer mehr Wärmepumpen und E-Autos, fit gemacht werden. Insgesamt werden 180 Kilometer neue Kabel für das Mittel- und Niederspannungs- sowie das Fernmeldenetz verbaut.

