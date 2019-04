Stand: 12.04.2019 06:00 Uhr

Stromnetz Hamburg: 7.400 neue Ladestationen

Der städtische Netzbetreiber Stromnetz Hamburg will 7.400 neue Ladestationen für Elektroautos in Hamburg aufbauen. Die Stationen sollen nicht öffentlich, sondern nur privat genutzt werden können - und vor allem für Firmenwagen, auf Kundenparkplätzen und an großen Mietshäusern entstehen.

Neue Messgeräte

Damit das Netz nicht zusammenbricht, wenn nach Feierabend Tausende Autos angeschlossen werden, macht Hamburg seine Trafohäuschen fit. Bislang weiß nämlich niemand, wie viel Strom in Hamburg gerade fließt. Deswegen bekommen die 7.500 Verteilerstationen nach und nach Messgeräte eingebaut, deren Ergebnisse in der Zentrale ausgewertet werden. Kommt ein Quartier in den roten Bereich, wird der Strom für die E-Autos gedrosselt. Das sei ein deutschlandweit einzigartiges Projekt, sagte der Geschäftsführer von Stromnetz Hamburg, Thomas Volk.

Bund fördert Ausbau

Damit sich mehr Bürger ein E-Auto kaufen, seien vor allem Ladepunkte auf privaten Grundstücken wichtig, weil dort die Autos länger stehen. Stromnetz Hamburg hat für das Ausbau-Projekt deswegen 15 Millionen Euro vom Bund erhalten. Damit bekommen Firmen und Wohnungsbaugesellschaften den Bau von Ladepunkten anteilig gefördert, sagte Volk.

