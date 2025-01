Stromleitung beschädigt: Kapitän und Lotse erneut vor Gericht

Stand: 30.01.2025 14:23 Uhr

Fünf Jahre ist es her, dass in ganz Wilhelmsburg der Strom ausfiel. Ein Kran hatte beim Transport über die Elbe Stromkabel abgerissen. Der damalige Kapitän und ein Lotse müssen sich dafür seit Donnerstag erneut in Hamburg vor Gericht verantworten.