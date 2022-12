Stand: 02.12.2022 07:23 Uhr Stromausfall in Sülldorf

In Teilen von Sülldorf ist am frühen Freitagmorgen der Strom ausgefallen. Betroffen waren laut Stromnetz Hamburg 1.500 Haushalte und 89 Gewerbekunden. Auf der S-Bahnlinie S1 verkehrte zwischenzeitlich ein Busersatzverkehr. Der Schaden konnte nach Angaben von Stromnetz Hamburg noch am Morgen behoben werden.

