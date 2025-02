Stand: 15.02.2025 17:35 Uhr Stromausfall in Rahlstedt

Rund 2.000 Haushalte sind in Rahlstedt am Sonnabend ohne Strom gewesen. Nach Angaben der Hamburger Energienetze dauerte der Ausfall etwa eine Stunde, dann floss der Strom wieder. Grund war ein größerer Schaden in einem Umspannwerk.

