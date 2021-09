Stromausfall in Niendorf: 2.000 Haushalte betroffen Stand: 02.09.2021 11:18 Uhr Für 2.000 Haushalte im Hamburger Stadtteil Niendorf ist am Donnerstagmorgen der Strom ausgefallen. Stromnetz Hamburg kann die betroffenen Häuser und Wohnungen inzwischen wieder mit Strom versorgen.

Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Stromkabel bei Erdarbeiten auf einer Baustelle in Niendorf beschädigt. In der Grube sollen Techniker nun das Kabel untersuchen.

Auch viele Ampeln und Gewerbegebäude ohne Strom

Gegen 8.45 Uhr war der Strom in 2.000 Haushalten, 350 Gewerbegebäuden sowie bei 17 Ampelanlagen in Niendorf ausgefallen. Auch die Einkaufsmeile am Tibarg war betroffen. Nach Angaben von Stromnetz Hamburg ist jede Leitung in Hamburg doppelt verlegt, deshalb konnte der Strom um kurz nach 10 Uhr wieder fließen. Am Donnerstagmittag war nur noch ein Firmengebäude ohne Strom.

AUDIO: Hamburg: Stromausfall in Niendorf (1 Min) Hamburg: Stromausfall in Niendorf (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.09.2021 | 11:00 Uhr