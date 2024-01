Stand: 14.01.2024 11:57 Uhr Stromausfall in Hamburg wegen Brand in Trafohaus

In Bahrenfeld, Teilen von Altona, in Osdorf und in Groß Flottbek hat es in der Nacht zum Sonntag einen Stromausfall gegeben. Laut Stromnetz Hamburg gingen dort um 23.20 Uhr die Lichter aus. Für gut eine Stunde war der Strom bei knapp 300 Haushalten weg. Ausgelöst worden war der Ausfall durch ein Feuer in der Straße Bei der Flottbeker Mühle. Dort brannte ein Trafohaus. Gegen 0.30 Uhr floss der Strom wieder.

