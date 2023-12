Stand: 26.12.2023 09:49 Uhr Stromausfall in Hamburg-Bramfeld

In Teilen vom Stadtteil Bramfeld ist am Montagabend der Strom ausgefallen. Nach Angaben der Hamburger Polizei waren 2.500 Haushalte und 64 Gewerbegebäude am 1. Weihnachtsfeiertag betroffen. Die Ursache ist nicht bekannt.

