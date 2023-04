Stromausfall in Fahrgeschäft: Feuerwehr rettet Dom-Besucher Stand: 03.04.2023 19:01 Uhr Höhenretter der Feuerwehr haben auf dem Hamburger Frühlingsdom am Montag insgesamt sechs Menschen aus dem Fahrgeschäft "Jekyll und Hyde" gerettet.

Rund zwei Stunden nach dem Vorfall kletterte der letzte der Jugendlichen in den Korb der Höhenretter. Die Nutzer des Fahrgeschäfts hatten zuvor vorübergehend in etwa 15 Metern Höhe ausharren müssen. Sie wurden währenddessen von Höhenrettern über Kräne betreut. Nach Feuerwehrangaben wurde keiner der Fahrgäste verletzt.

Strom fiel während der Fahrt aus

Grund für den Einsatz war ein Stromausfall just in dem Moment, als sich der Arm des Fahrgeschäfts fast in waagerechter Position befand. Das Überkopffahrgeschäft "Jekyll und Hyde" ist ein sogenannter Propeller. Dabei dreht sich ein langer Arm um eine horizontale Achse.

Der Frühlingsdom ist im März eröffnet worden. Das Volksfest auf dem Heiligengeistfeld dauert noch bis zum 23. April.

