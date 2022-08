Stand: 23.08.2022 18:48 Uhr Stromausfall in Eppendorf und Hoheluft

In rund 800 Haushalten in Eppendorf und Hoheluft ist am Dienstag 40 Minuten lang der Strom ausgefallen. Betroffen waren auch 50 Firmen und Geschäfte. Laut Stromnetz Hamburg war der Schaden kurz nach 15 Uhr wieder behoben. | Sendedatum NDR 90,3: 23.08.2022 17:00