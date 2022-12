Stand: 10.12.2022 16:44 Uhr Stromausfall in Eppendorf

Etwa 1.100 Haushalte und 30 Firmen in Eppendorf mussten am Sonnabendnachmittag anderthalb Stunden ohne Strom auskommen. Laut Stromnetz Hamburg gab es wohl einen Defekt am Umspannwerk Eppendorf. Um 16.15 Uhr war der Strom wieder da.

