Stand: 01.02.2024 08:28 Uhr Stromausfall in Borgfelde, Hamm, Eilbek und Hohenfelde

In Hamburg hat es am Donnerstagmorgen einen Stromausfall in mehreren Stadtteilen gegeben. Betroffen waren Borgfelde, Hamm, Eilbek und Hohenfelde, meldete Stromnetz Hamburg. Die Störung wurde inzwischen behoben. Die Ursache für den Stromausfall ist nicht bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 01.02.2024 | 08:30 Uhr