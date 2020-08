Stand: 03.08.2020 11:17 Uhr - Hamburg Journal

Strenge Hygieneregeln: "Mein Schiff 2" zurück in Hamburg

Zurück von der Mini-Kreuzfahrt: Nach einem knapp dreitägigen Kurztrip mit strengen Hygiene-Auflagen wegen der Corona-Pandemie ist das Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 2" am Montagmorgen wieder nach Hamburg zurückgekehrt. Das TUI-Schiff, das coronabedingt nur 1.500 statt 2.900 Passagiere aufgenommen hatte, war ohne Landgang auf der Nordsee unterwegs und legte in den frühen Morgenstunden am Schiffs-Terminal im Stadtteil Steinwerder an.

Am Freitag gestartet

Es war erst am Freitagabend gestartet. Bei einem Kurztrip am Wochenende zuvor hatte das Schiff nach monatelanger Zwangspause als erstes großes Kreuzfahrtschiff wieder von einem deutschen Hafen abgelegt. An Bord galt ein strenges Hygiene-Konzept. Die Crewmitglieder sollten untereinander und zu den Gästen den Mindestabstand von 1,50 Metern einhalten oder Schutzmasken tragen. Die Buffetrestaurants sollten geöffnet sein - den Gästen wurden die Speisen aber angereicht. Bevor die Passagiere an Bord gingen, mussten sie einen Gesundheitsfragebogen ausfüllen und ihre Körpertemperatur messen lassen.

AIDA Cruises hat Neustart verschoben

Weitere Reedereien wollen mit ähnlichen Konzepten wieder kurze Trips anbieten. AIDA Cruises musste ihren geplanten Neustart allerdings verschieben. Die geplanten Mini-Kreuzfahrten auf der Ostsee wurden am Sonntag wegen des Fehlens einer formalen Freigabe durch den Flaggenstaat Italien abgesagt. Betroffen sind unter anderem die Kurzreisen mit der "AIDAperla" ab Hamburg vom 5. bis 8. August, vom 8. bis 12. August und vom 12. bis 15. August.

Wie geht Kreuzfahrt unter Corona-Bedingungen? Hamburg Journal - 24.07.2020 19:30 Uhr Monatelang hat die Kreuzfahrtbranche an einem Corona-Hygienekonzept gearbeitet. Am Freitagabend legt nun mit der "Mein Schiff 2" das erste große Kreuzfahrtschiff in Hamburg ab.







3,25 bei 20 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 03.08.2020 | 10:00 Uhr