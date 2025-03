Stand: 01.03.2025 18:51 Uhr Streit ums Rauchen in der S-Bahn: Betrunkener verletzt Mann

In der Nacht zu Sonnabend ist ein Mann nach einem Streit in der S-Bahn leicht verletzt worden. Laut Bundespolizei soll ein 20-Jähriger gegen 0.30 Uhr in der S3 nach Neugraben eine E-Zigarette geraucht haben. Ein 36-Jähriger bat ihn, damit aufzuhören, woraufhin der jüngere ihn angriff und ihm ins Gesicht schlug. Er erlitt mehrere Platzwunden. Wenig später wurde der 20-Jährige in Gewahrsam genommen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1,8 Promille.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 01.03.2025 | 19:30 Uhr